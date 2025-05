Leek – Op de A7 tussen Groningen en Drachten, net voor afrit Leek, heeft zondagochtend rond half 4 een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een ree.

De voorzijde van het voertuig raakte zwaar beschadigd. De politie was snel ter plaatse voor afzetting en veiligheid.

Er is gezocht naar het dier, maar het is niet aangetroffen. De auto is inmiddels geborgen. Het verkeer ondervond korte tijd hinder.

Foto's