Zuidwolde – Nabij Zuidwolde is zondagochtend een auto van de weg geraakt en in de bosjes tot stilstand gekomen. Het incident vond plaats langs een afrit van de Eemshavenweg (N46). Vermoedelijk dat een klapband de oorzaak van het ongeval is.

De bestuurder bleef ongedeerd en kwam met de schrik vrij. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgevoerd.

Foto's