Afvalcontainer in brand bij Primark in Groningen

Groningen – Zondagmiddag is brand uitgebroken in een afvalcontainer bij de Primark aan de Westerhaven in Groningen. De brand zorgde voor flinke rookontwikkeling, wat veel aandacht trok van omstanders.

Zowel de brandweer als de politie zijn snel ter plaatse gekomen om de situatie onder controle te krijgen. De brandweer besloot de container omver te trekken om beter bij de brandhaard te kunnen komen en het vuur volledig te blussen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

