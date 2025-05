Ter Apelers betrokken bij steekpartij in Drachten

Drachten – De politie heeft na een melding van een steekincident aan De Slag in Drachten op zaterdag 3 mei rond 13:45 uur twee verdachten aangehouden. Een minderjarige jongen raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Toen de melding binnenkwam is de politie direct ter plaatse gegaan. Aan De Slag troffen we een gewonde minderjarige jongen uit Ter Apel aan. De jongen is overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding verdachten

In de omgeving van De Splitting in Drachten konden twee verdachten worden aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het steekincident. Dit gaat om een minderjarige jongen uit Drachten en een minderjarige jongen uit Ter Apel. Zij werden overgebracht naar het cellencomplex en zullen worden verhoord. Uit onderzoek blijkt dat de twee verdachten en het slachtoffer bekenden van elkaar zijn.

Getuigenoproep

Op locatie zijn we direct gestart met onderzoek sporen- en buurtonderzoek. Daarnaast bekijken we eventuele camerabeelden uit de omgeving het incident. Heeft u meer informatie over dit incident die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of ga naar meldmisdaadanoniem.nl

Foto's