Geen reden tot paniek: nepbericht over ‘National Rape Day’ opnieuw viraal op TikTok

Groningen – Op sociale media, met name onder jongeren op TikTok, circuleert opnieuw het hardnekkige gerucht dat 24 april zou zijn uitgeroepen tot ‘National Rape Day’. Dit is absoluut onwaar. Er is geen enkele aanwijzing dat deze zogenoemde dag echt bestaat. De politie en organisaties waarschuwen voor het verspreiden van deze angstzaaiende desinformatie.

De term ‘National Rape Day’ dook voor het eerst op in 2021, toen een video viral ging waarin werd gesuggereerd dat mensen op die dag zouden worden opgeroepen tot seksueel geweld. Ieder jaar rond april duikt deze desinformatie opnieuw op. Hoewel er geen enkele sprake is van een daadwerkelijke oproep of organisatie achter dit fenomeen, slaat de boodschap wél angst aan bij jongeren vooral bij meisjes.

Zorginstellingen, hulpverleners en autoriteiten vinden het verontrustend dat deze desinformatie jongeren het gevoel geeft dat ze zich moeten bewapenen of binnen moeten blijven.

Ben jij slachtoffer van seksueel geweld of maak je je zorgen? Je staat er niet alleen voor. Neem contact op met Slachtofferhulp Nederland via www.slachtofferhulp.nl, (https://www.slachtofferhulp.nl/) bel 0900-8844 of bij acute nood 112.

