Code Oranje: KNMI waarschuwt voor plaatselijk stevige onweersbuien (update)

Groningen – Het KNMI waarschuwt woensdagmiddag voor stevige onweersbuien. Voor de provincie Groningen is een ‘code oranje ’ afgegeven. Dat was eerst geel.

Het KNMI meldt dat er in Groningen kans is op enkele stevige onweersbuien. “Bij de buien zijn windstoten tot 70 kilometer per uur mogelijk. Ook kan er hagel voorkomen en kan er veel regen in korte tijd vallen.” De waarschuwing voor de provincie is geldig vanaf 17.00 uur en duurt tot 20.00 uur. Meldt Oogtv.nl.

De zwaarste onweersbuien worden in het uiterste oosten van het land verwacht. Voor de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg is om die reden een ‘code oranje’ afgegeven. Voor de rest van het land geldt, met uitzondering van de Waddeneilanden, een code geel.

