Groningen – Op de Griffeweg heeft dinsdagavond een aanrijding plaatsgevonden tussen een fietser en een deelscooter. De bestuurder van de scooter is na het incident doorgereden, waarna de politie direct een zoektocht in de omgeving is gestart.

Het slachtoffer, een fietser, wordt ter plaatse behandeld in een ambulance. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Door het ongeval ondervindt het verkeer op de Griffeweg enige hinder.

