Tips voor het verwerken van gerecyclede kunststof planken

Groningen – Het gebruik van duurzame materialen zoals gerecycled kunststof neemt snel toe. Zowel particulieren als bedrijven kiezen steeds vaker voor milieuvriendelijke oplossingen, zoals gerecyclede kunststof planken. Dit materiaal is niet alleen duurzaam, maar ook veelzijdig in gebruik.

Toch vraagt het om een specifieke aanpak in vergelijking met houten planken. In deze blog geven we nuttige tips hoe je dit kunststof materiaal het beste verwerkt.

Onderhoudsvriendelijkheid van kunststof materiaal

Eén van de grootste voordelen van planken van kunststof is het minimale onderhoud dat zij nodig hebben. Hoewel houtbekleding regelmatig geschuurd, geschilderd of gelakt moet worden, kost kunststof geen extra behandeling. Een simpele reinigingsbeurt met zeepwater en een zachte borstel of doek is voldoende om vuil en stof te verwijderen. Vermijd agressieve chemicaliën bij het schoonmaken, omdat deze het materiaal mogelijk kunnen beschadigen of een mat uiterlijk kunnen geven. Houd daarnaast bladeren, modder en sneeuw regelmatig van de planken af om gladde of vuile oppervlakten te voorkomen. Regelmatig schoonvegen is voldoende om planken schoon en veilig te houden.

Voordelen van kunststof planken

Gerecyclede kunststof planken hebben diverse voordelen ten opzichte van traditionele houten planken. Zo zijn ze onderhoudsvrij, bestand tegen weersinvloeden en vochtbestendig. Het materiaal gaat lang mee, wat ideaal is voor toepassingen buiten, zoals tuinen, terrassen en steigers. Ook splinteren ze niet en ontstaan er geen scheuren of rottingsplekken, iets wat bij houtmateriaal voorkomt. Een ander belangrijk voordeel is dat kunststof planken gemaakt zijn van hergebruikt plastic, wat betekent dat ze bijdragen aan het verminderen van afval. Dit maakt ze milieuvriendelijk en duurzaam.

Zagen en boren in gerecycled kunststof

Bij het verwerken van kunststof planken is het van belang om het juiste gereedschap te gebruiken. Hoewel kunststof eenvoudig te bewerken is, kan het materiaal bij verkeerde werkwijzen gaan scheuren of barsten. Kies bij voorkeur voor een zaagblad met fijne vertanding, zoals een cirkelzaag of decoupeerzaag met een fijntandig zaagblad geschikt voor kunststofbewerking. Ga tijdens het zagen rustig te werk en zorg voor constante snelheid, zodat het materiaal niet oververhit raakt. Bij het boren is het slim om eerst een stabiele ondergrond te creëren en met een kleinere boorkop voor te boren. Zet niet te veel druk, maar laat de boor rustig zijn werk doen.

Montage en bevestiging van kunststof planken

Het monteren van kunststof planken lijkt veel op het monteren van houten planken, maar er zijn wel enkele verschillen. Zo is het verstandig rekening te houden met de mogelijke uitzetting van kunststof door temperatuurverschillen. Houd daarom voldoende ruimte tussen de planken onderling en voorkom dat het materiaal strak wordt vastgezet. Gebruik bij voorkeur schroeven van roestvrij staal of andere corrosievrije materialen, omdat kunststof planken vaak buiten toegepast worden. Bevestig de planken altijd volgens leveranciersrichtlijnen, zodat ze langer mee blijven gaan en in optimale staat verkeren. Zorg ervoor dat je niet te dicht bij de rand boort of schroeft, minimaal twee centimeter afstand tot de zijkanten wordt aangeraden voor een stevig resultaat.

Milieuvriendelijk en toekomstbestendig

Door te kiezen voor gerecyclede kunststof materialen draag je bij aan een duurzamere toekomst. Bedenk dat kunststof planken na gebruik opnieuw gerecycled kunnen worden, waarmee de kringloop van hergebruik zich kan herhalen en het milieu ontzien wordt. Dit maakt kunststof een uitstekende optie voor iedereen die bewuste keuzes wil maken, met behoud van kwaliteit en esthetiek. Ook gemeenten en openbare instellingen maken daarom vaak gebruik van gerecycled kunststof voor meubilair en speeltoestellen in parken en plantsoenen. Bovendien speelt kunststof een sterke rol in de circulaire economie en helpt het onze afvalberg aanzienlijk te verkleinen.

