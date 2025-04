Groningen – Donderdagochtend rond 08:10 uur zijn een fietser en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen op de Peizerbaan in Groningen.

De fietser raakte daarbij gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het ongeluk is op dit moment nog niets bekend schrijft RTV Noord.

Foto's