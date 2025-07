Zonder paniek energie aansluiten bij verhuizing naar Groningen

Groningen – Verhuizen kan al stressvol genoeg zijn. Je moet denken aan adreswijzigingen, het regelen van internet en het inpakken van al je spullen. Toch wordt het afsluiten of meenemen van je energiecontract vaak over het hoofd gezien. Vooral in Groningen, waar veel mensen van of naar de stad verhuizen voor werk of studie, is het slim om hierop te letten.

Want een verhuisdag is pas echt vervelend als je zonder stroom of gas zit. In dit artikel vind je praktische tips om dit soepel te regelen en te voorkomen dat je achteraf gedoe hebt.

Voorkom paniek met een spoed contract

Soms merk je pas laat dat je nieuwe woning geen actief energiecontract heeft. Dat kan gebeuren als de vorige bewoner het contract opzegde en jij dacht dat het geregeld was. Of je had het zelf niet doorgegeven. In zo’n geval is een spoed energie contract handig. Daarmee voorkom je dat je dagen in het donker zit. Let wel op dat leveranciers soms extra kosten rekenen voor zo’n snelle aansluiting. Dus wacht niet te lang en sluit het liefst een paar weken voor de verhuisdatum je nieuwe contract af. Een bruikbare tip: check alvast wat je huidige energieleverancier kan bieden. Misschien kun je je huidige contract gewoon meenemen. Dat scheelt weer zoeken naar een nieuwe aanbieder. Ga je over naar een woning met zonnepanelen of een andere aansluiting? Meld dat op tijd, zodat de leverancier ervan op de hoogte is.

Vind de beste match

Ben je niet tevreden met je huidige leverancier of wil je kijken of je kunt besparen? Dan kan een vergelijkingssite of een platform als Curaenergie.nl je helpen. Met een paar klikken zie je welke deals er zijn. Let op of het gaat om variabele of vaste tarieven. In tijden van prijsstijgingen kan een vast tarief rust geven, maar je zit er dan wel een tijd aan vast. Heb je plannen om bijvoorbeeld volgend jaar weer te verhuizen, bijvoorbeeld omdat je alleen in Groningen woont voor studie? Dan is een variabel contract misschien handiger. Kijk ook of er welkomstkortingen zijn. Dat kan aardig oplopen en maakt de overstap extra aantrekkelijk. Lees wel de kleine letters. Soms moet je een jaar of langer blijven om de korting te behouden.

Meterstanden opnemen en doorgeven

Een stap die mensen vaak vergeten, is het noteren van de meterstanden in je oude en nieuwe woning. Doe dit op de dag zelf of zo dicht mogelijk bij de verhuizing. Zet de standen duidelijk in een e-mail of notitie. Noteer voor gas, elektriciteit (en water indien van toepassing) de exacte cijfers. Geef deze aan je oude en nieuwe leverancier door. Zo voorkom je dat je betaalt voor het verbruik van de vorige bewoner, of dat de nieuwe bewoner jouw kosten krijgt. Tip: maak foto’s met je telefoon. Dan heb je bewijsmateriaal als er later onduidelijkheid ontstaat. Doe hetzelfde in je nieuwe huis voordat je de stroom of het gas gaat gebruiken.

Houd rekening met de opzegtermijn en boetes

Heb je een lopend energiecontract dat nog niet afloopt? Check dan wat de opzegtermijn is of of er een boete geldt bij vroegtijdig overstappen. Soms is die boete best hoog, wat overstappen minder aantrekkelijk maakt. Ga je verhuizen en zet je je contract gewoon voort op het nieuwe adres? Dan hoef je meestal geen boete te betalen. Zorg wel dat je je verhuizing ruim op tijd doorgeeft aan je leverancier. Doe dit minstens een paar weken van tevoren, liefst nog eerder. Dan heb je kans dat de aansluiting op de verhuisdag al actief is. Heb je meerdere offertes aangevraagd voor een nieuw contract? Kijk dan niet alleen naar de maandprijs. Let ook op voorwaarden zoals opzegkosten, welkomstkortingen en de looptijd. Kijk ook even naar andere zaken die je moet regelen. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

Foto's