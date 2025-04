Vele ongevallen in de ‘Mariokartbocht’: Aanpak Ring Zuid vervangt asfalt

Groningen – Afgelopen maandag was het weer raak in de beruchte verbindingsbocht tussen Ring Zuid en West, die in de volksmond inmiddels de bijnaam ‘Mariokartbocht’ heeft gekregen. De bocht, gelegen op de route van de N7 naar de N370 – tussen Martiniplaza en de Gasunie – staat bekend om het opvallend hoge aantal ongevallen schrijft RTV Noord.

Om die reden pakt Aanpak Ring Zuid het probleem aan door in de nacht van 29 op 30 april het asfalt te vervangen. Volgens Bert Kramer, woordvoerder van aannemer Combinatie Herepoort, is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen voor het grote aantal ongelukken. “We hebben geen specifieke metingen verricht, maar we merken wel dat automobilisten vaak te hard door de bocht rijden,” aldus Kramer. Meer op RTV Noord.

