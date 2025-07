Let op: Blauwalg aangetroffen in zwemwater bij Zuidlaardermeer strand Meerwijck

Zuidlaren – Let op: Blauwalg aangetroffen in zwemwater. In het Zuidlaardermeer bij strand Meerwijck is blauwalg geconstateerd.

Dit betekent dat zwemmen hier op dit moment afgeraden wordt vanwege gezondheidsrisico’s zoals huidirritatie, maag- en darmklachten waarschuwt de Gemeente.

Wat kun je doen?

-Vermijd contact met het water

-Laat ook huisdieren niet zwemmen of drinken

-Kies een andere officiële zwemlocatie zonder waarschuwing

-Ze houden de situatie goed in de gaten en geven een update zodra het weer veilig is om te zwemmen. – Meer info over blauwalg en actuele zwemadviezen vind je op, klik hier

