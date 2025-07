🚧De Eemshavenweg (N46) is in het weekend van 5 en 6 juli afgesloten in beide richtingen. Het noordelijke deel is op zaterdag 5 juli een dag dicht. Het zuidelijke deel is op zondag 6 juli een nacht en een dag dicht.



Meer informatie op👇https://t.co/efpHAbnxtw pic.twitter.com/me6B7zExV6