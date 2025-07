Opnieuw storing in de Driebondsbrug boven het Eemskanaal (opgelost)

Groningen – Door een storing in de slagbomen van de Driebondsbrug boven het Eemskanaal is woensdagavond een lange file ontstaan op de N46. Het werd even een chaotische boel, sommige auto `s keerden op de weg net als een paar week geleden.

Omstreeks 18:15 uur begon het probleem. De slagbomen van de Oostelijke ringweg wilden niet meer omhoog.

Een monteur zoekt naar een oplossing. Via Rijksweg en Koningsweg reden mensen om.

Update; De burg werkt weer zoals het hoort, de file is opgelost.

