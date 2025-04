Getuigen gezocht brandstofdumping Farmsum

Farmsum – Bewoners van de Molenstraat in Farmsum roken zondag 6 april een penetrante chemische lucht in en rond hun woning. Er moesten enkele woningen ontruimd worden omdat niet duidelijk was waardoor de stank werd veroorzaakt.

Na onderzoek werd duidelijk dat er een hoeveelheid diesel en smeerolie in het riool waren terechtgekomen. De politie doet hier onderzoek naar.

De politie komt graag in contact met mensen die vanaf de Molenstraat en omliggende straten in Farmsum rond 19.15 uur mogelijk iets gezien of gehoord hebben

Help de daders te vinden

Zag je zondag 6 april iets opvallends in de omgeving van de Molenstraat? Of beschik je over deurbel camerabeelden of andere camerabeelden waar ze mogelijk wat aan hebben? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Neem dan contact op via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U helpt zo mee om dit misdrijf op te lossen.

Foto's