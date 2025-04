Beerta – De brandweer is vrijdagochtend omstreeks 09:15 opgeroepen voor een brand in een woning aan de Smidlaan in Beerta.

Eenmaal ter plaatse was er forse rookontwikkeling en heeft de brandweer opgeschaald naar “Middel Brand”. De brandweer kwam met meerdere blusvoertuigen ter plaatse. Niemand raakte gewond. De oorzaak is nog onbekend.

Foto's