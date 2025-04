112Flits: Brand in schuur Hoofdstraat Meedhuizen & Auto tegen boom

Meedhuizen – In Meedhuizen is vrijdagochtend brand uitgebroken in een schuur aan de Hoofdstraat zegt RTV Noord. De schuur bevond zich achter een woning en was voor de brandweer lastig te bereiken.

Om die reden werden twee bluswagens ingezet om het vuur te bestrijden.

Auto tegen boom

Op de kruising van de Gorechtlaan en de Troelstralaan in Hoogezand is donderdag op vrijdagnacht een auto tegen een boom gebotst. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben de inzittende gecontroleerd op verwondingen. Gelukkig bleek het letsel mee te vallen. Dat meldt RTV Noord.

