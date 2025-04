Paasvuur in Onnen gaat door: “We zijn ontzettend blij”

Onnen – Het paasvuur in Onnen gaat komende Paaszondag door. Dat laat de organiserende stichting Dieverdoatsie aan OOG weten.

>“Vanmiddag kregen we het verlossende telefoontje”, vertelt Lars Berends van de organisatie. “De gemeente en de Veiligheidsregio hebben overleg gehad en daaruit is gebleken dat wij ons paasvuur veilig kunnen organiseren omdat er de afgelopen dagen voldoende neerslag is gevallen. We hebben vanmiddag even flink staan juichen. We zijn heel blij dat we dit kunnen organiseren. Voor het dorp Onnen is dit heel goed nieuws.” Meldt Oogtv.nl.

“Laten we nog even geduld hebben”

De afgelopen week was er veel onzekerheid. Doordat er langere tijd geen neerslag is gevallen is het in de natuur erg droog. Dit leidde de afgelopen weken op diverse plekken in het land tot natuurbranden. Verschillende gemeentes en Veiligheidsregio’s besloten daarom vroegtijdig om de paasvuren af te gelasten. Berends: “Wij hebben altijd hoop gehouden. Ook omdat we zagen dat er deze week regen zou komen. Gisteravond hebben we nog een vergadering gehouden. Andere bestuursleden wilden op dat moment al een knoop doorhakken; maar ik zei, laten we nog even wachten. Laten we even geduld hebben. En dan krijg je vandaag te horen dat het toch kan. Ja, echt fantastisch.”

“Extra stortdag voor snoeiafval op vrijdag”

Het betekent dat in het dorp nu alle zeilen bij worden gezet om er op Paaszondag een leuke avond van te maken. “We hebben een extra stortdag in gepland. Morgen, op Goede Vrijdag, zijn mensen van 18.00 tot 21.00 uur welkom om snoeiafval te storten. Dit kan ook komende zaterdag van 08.30 tot 16.30 uur. Wij zullen dan aanwezig zijn om dit te begeleiden.” De locatie van het paasvuur is te vinden aan het einde van de Koelenbergsteeg, bereikbaar via het Zuidveld.

“We gaan er een gezellige avond van maken”

Op Paaszondag om 20.00 uur wordt het paasvuur ontstoken. “We maken er dan een gezellige avond van. Bezoekers kunnen een drankje en een hapje krijgen. Voor een dorp als Onnen is dit belangrijk. Het paasvuur is één van de drukstbezochte evenementen in het dorp. Bewoners komen elkaar tegen, ze maken een praatje met elkaar. Voor de sociale binding is het heel waardevol.”

