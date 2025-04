Winschoten – De brandweer is donderdag aan het einde van de middag met spoed uitgerukt naar een woning aan de Willem de Zwijgerlaan in Winschoten. De melding kwam rond 17.28 uur binnen als een woningbrand.

Ter plaatse bleek er sprake van een pannetje dat vlam had gevat. De brandweer heeft snel ingegrepen en had het vuur snel onder controle. Vervolgens is de woning geventileerd. Ook de politie was aanwezig. Er raakte niemand gewond. Dat meldt OldambtNu.nl

Foto's