Luchthavenbrandweer Groningen Airport Eelde schaft drie nieuwe crashtenders aan van Ziegler

EELDE – Vandaag ondertekenden Ziegler Brandweertechniek B.V. en Groningen Airport Eelde het contract voor het leveren van drie nieuwe crashtenders aan de luchthavenbrandweer. Aan het einde van het Europese aanbestedingsproces kwam het Groningse Ziegler Brandweertechniek B.V. als beste uit de bus, en met de ondertekening van het contract is nu officieel beklonken dat er drie nieuwe blusreuzen geleverd gaan worden.

Een crashtender is een speciaal type brandweervoertuig dat wordt gebruikt om te blussen en ondersteunen bij luchtvaartongevallen en voorzorgslandingen op en rondom een luchthaven. Sinds 2023 huist de luchthavenbrandweer van Groningen Airport Eelde in haar nieuwe kazerne op de luchthaven. De huidige crashtenders zijn aan vervanging toe gezien de leeftijd en het oplopende onderhoud. Voor oudere voertuigen is het lastiger om onderdelen geleverd te krijgen. De crashtenders die door Ziegler geleverd gaan worden vervangen de oude voertuigen zodat de veiligheid op de luchthaven ook in de toekomst geborgd kan worden.

Rob van den Bergh (Manager Airport Operations GAE): “We zijn blij met deze nieuwe samenwerking en dus het ondertekenen van dit contract. We kijken met veel vertrouwen uit naar de levering van de nieuwe crashtenders. Het is mooi dat de nieuwe voertuigen milieuvriendelijker zijn dan de huidige, iets wat wij op onze luchthaven belangrijk vinden. We kijken er echt naar uit!”

Mélarno Kraan (Accountmanager Ziegler): “Ziegler is zeer trots en verheugd om deze opdracht voor onze eigen regionale luchthaven te mogen realiseren. De beproefde Z-Class crashtenders zijn uitgerust met hoogwaardige, ultramoderne technologie en voldoen aan de internationaal geldende veiligheidsnormen. Daarmee spelen de voertuigen straks een essentiële rol bij het waarborgen van de veiligheid op Groningen Airport Eelde. Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking.’’

De nieuwe crashtenders zijn van het type Ziegler Z6 6×6 en hebben onderstaande specificaties:

Titan T39-770 6×6 chassis;

Scania 770pk Stage V V8 motor;

Kessler LV-3000-PTO gearbox;

Michelin 24.00 R21 XZL banden;

CTIS bandenaflaatsysteem;

Ziegler Z-Cab Air 1+3;

Ziegler Z-Control bediening;

Ziegler ALPAS opbouw;

Ziegler Top Integro en Z-Vision verlichting;

Watertank 12.500 liter;

Schuimtank 1.500 liter;

Poederblusinstallatie 250 kg ‘’Purple K’’;

Ziegler bluspomp FPN 10-8000-1M;

Ziegler schuimbijmengsysteem EAD;

Lichtmast met draai- en kantelunit ca. 28.000 lumen;

Ziegler ZT 6000 triple-agent dakmonitor (water, schuim en poeder);

Ziegler frontmonitor water/schuim;



Naar verwachting worden de crashtenders eind 2026 geleverd.

