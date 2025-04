Joggen in Groningen stad, dit zijn de fijnste plekken

Groningen – In de provincie Groningen is een overdaad aan plekken waar je kunt joggen, de provincie is uitermate groen en dunbevolkt, maar dan Groningen stad, daar is het natuurlijk een stuk drukker. Nu kun je perfect in de buitengebieden joggen wanneer je in Groningen woont, maar heb je daar altijd tijd voor en zin in?

Zeker als student zijnde beschik je meestal niet over eigen vervoer en ben je van het OV afhankelijk om er te komen. Gelukkig biedt ook Groningen stad mooie mogelijkheden om gezond en sportief bezig te zijn. We delen de mooiste plekjes.

Joggen in Kardinge

Kardinge is een perfect buitengebied aan de rand van Groningen stad, om heerlijk te kunnen joggen. Kardinge biedt vele sportieve opties. Er is een sportcentrum, waar je vele sporten kunt beoefenen. Het is bereikbaar per OV en er zijn diverse paadjes die je er kunt nemen. Zo is er zelfs een uitkijkheuvel, wat een hele uitdaging is om er tegenop te joggen (of te wandelen!). Tip: trek als vrouw dan liever een sport bh aan (doe dit bij voorkeur altijd), want dit betekent namelijk extra zware bewegingen. Kardinge is écht een aanrader!

Noorderplantsoen, rand-hartje centrum

Het befaamde Noorderplantsoen is een écht stadspark uit de vorige eeuw, met dito uitstraling. Het is gelegen aan de rand van het centrum van Stad. Het park kent mooie oude, lommerrijke bomen, grandeur, mooie wandelpaadjes en ligt echt op een steenworp vanaf het centrum. Het Noorderplantsoen mag niet ontbreken eigenlijk op je lijstje, dit is namelijk een ervaring om van te genieten.

Joggingspot het Oosterpark

Het Oosterpark ligt in de omgeving van het UMGC, maar dan net wat buiten het centrum. In deze oude wijk, waar eens het voetbalstadion van FC Groningen stond (Het Oosterpark stadion), kun je eveneens lekker joggen én je bent er zeker niet de enige. Zomer en winter trekt dit park joggers aan. Tijdens de winter trek je dan natuurlijk lekker een dames joggingbroek aan (sportlegging dames), of de heren jogger – die speciaal geschikt zijn voor jogging. Overigens is het Oosterpark niet heel groot; het is echt een buurtpark, maar wel handig indien je er in de buurt woont.

Stadspark Groningen in de Grunobuurt

Ook het Stadspark Groningen mag je niet missen. Het is ruim van opzet, er is water, er is bos, er zijn vele paden: hier kun je echt geweldig joggen en ben je toch lekker in de wijk. Ook worden in het Stadspark regelmatig festiviteiten georganiseerd, dit is echt een plek die je niet wilt missen. Of ga er lekker met je kleintje joggen; jij achter de kinderwagen – er is namelijk ook een kinderboerderij in het Stadspark en zo sla je twee vliegen in één klap!

Zo zie je, in iedere uithoek van Groningen stad is er wel een heerlijke hotspot te vinden om te kunnen joggen. Sport Favoriet is Kardinge, omdat je er echt aan velerlei sporten kunt doen en je even lekker uit de stad weg bent én omdat er ook nog een kleine uitkijktoren is!

Foto's