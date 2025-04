Marum – In de nacht van donderdag op vrijdag zijn twee auto’s met elkaar in botsing gekomen op de A7 bij Marum, rond 00:45 uur. Eén van de voertuigen belandde in een naastgelegen sloot, waarna de bestuurder te voet is gevlucht.

De politie heeft in de omgeving gezocht met zoeklichten, maar niemand aangetroffen. In de andere auto zaten twee mannen van 23 jaar uit de gemeente Groningen.

