Groot nest met Aziatische Hoornaar weggehaald in de Oosterparkwijk

Groningen – 500 Meter van het nest vonden twee wijkbewoners een Aziatische hoornaar in hun tuin in de Oosterparkwijk in Groningen.

Ze melden dit op Waarneming.nl. Er werd een zender geplaatst. En zo vonden ze het nest in het park en zo werden ze dus verwijderd deze zaterdag 14 september.

Extra info:

Ze doen zo 2 maand over een nest, Een nest maken ze van eten v/d boomstam. Er leven gevarieerd per grote een paar honderd tot een paar duizend hoornaars in een nest. De hoornaars worden met een middel gekoeld waardoor ze gaan slapen , zie foto bakje ze lijken dood, Na zo 5 a 10 min. worden ze weer actief.

De hoornaars worden bij hun zelf in een vriezer gezet 2 weken en overlijden uiteindelijk. Daarna worden ze aan de kippen gevoerd verteld de persoon die ze opruimde.

Foto's