Peize – Donderdagmiddag rond 16:04 uur is de brandweer met spoed uitgerukt naar een melding van brand aan de Achteromweg in Peize. Achter een leegstaande boerderij, waar veel rommel rond het pand lag, was een brandje ontstaan.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Er bleek rommel in brand te staan. De oorzaak is nog onbekend, maar vermoedelijk is de brand aangestoken. De politie doet onderzoek.

