Dvhn.nl: Moordverdachte(40) De Groeve met enkelband naar huis, zaak wordt later behandeld

De Groeve – Een 40-jarige man uit Zuidlaren die verdacht wordt van een poging tot moord in De Groeve mag zijn proces in vrijheid afwachten. Zijn persoonlijke belangen wegen zwaar mee in het oordeel van de rechtbank. De zaak wordt in augustus 2025 inhoudelijk behandeld in Assen. Met zijn slachtoffer mag de verdachte tot die tijd geen contact hebben.

De verdachte zat zes maanden in voorarrest nadat hij in september 2024 probeerde een 35-jarige man uit De Groeve om het leven te brengen. Het betreft de ex-partner van zijn vrouw, met wie zij een kind heeft. Lees het hele artikel op Dvhn.nl.

Volgens de officier van justitie zijn er nog steeds bezwaren tegen een schorsing van de voorlopige hechtenis zegt Dvhn.nl verder. Voor een ernstig feit als een moordpoging, waar meer dan 12 jaar celstraf opgelegd kan worden, blijft een verdachte over het algemeen vastzitten tot zijn proces. Ook is het Openbaar Ministerie bang dat de man opnieuw de fout ingaat.

