Aanhouding in Stadskanaal door gestolen voertuig, mogelijk ook ingereden op Duitse agenten

Stadskanaal – Op woensdag 9 april stuitten de collega’s van basisteam Ommelanden-Oost in Oude Pekela op een gestolen voertuig. Na een achtervolging werd het voertuig aangetroffen in Stadskanaal.

Vanuit informatievoorziening politie kwamen ze uit bij een woning, waar vervolgens een instap werd gedaan. Hierbij is de verdachte aangehouden die bovendien nog een aanzienlijk aantal dagen gevangenisstraf tegoed bleek te hebben. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex voor het uitzitten van zijn openstaande celstraf en in afwachting van verdere vervolging.

Daarnaast zijn het voertuig en de verdachte mogelijk ook betrokken bij een incident in Duitsland eerder die dag, waarbij is ingereden op twee Duitse collega’s. Dit wordt echter nog onderzocht.

In deze casus is goed door de politie samengewerkt door basisteam Ommelanden-Oost en de LX, met een mooi resultaat!

