Groningen – Op de A7 staat vanaf de Stad richting Drachten stond om 17:45 uur een file door een ongeval. Weggebruikers daar moesten rekening houden met een uur vertraging, zo valt te zien via X van de RWS.

Twee voertuigen kwamen met elkaar in botsing. Meerdere hulpdiensten waren ter plaatse. Ook in Drachten stond het vast op de A7 in de richting van Groningen meldt RTV Noord.

