Fiets is weer terecht n.a.v. een ongeval in Leek (update)

Leek – Op 11 maart 2025 heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Oldebertweg nabij de rotonde met de Auwemalaan.

Hierbij is een man uit Leek met de ambulance meegegaan. Zijn fiets is gestald bij getuige in de tuin. Het telefoonnummer wat doorgegeven is blijkt niet te kloppen. De politie is nu op zoek deze getuige, die de fiets heeft gestald, of iemand die weet waar de fiets is staat.

Weet je waar de fiets staat? Geef dit dan door dan via een DM/PD of via 0900-8844 onder vermelding van BVH 2025064762.

update; De fiets is weer terecht dankzij tips, meldt de politie.

Foto's