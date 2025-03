Schildwolde – Dinsdagavond rukte de brandweer van Slochteren uit voor een brand aan de Jeldingaheerd in Schildwolde.

Ter plaatse bleek het te gaan om een houten hut die volledig in de brand stond, deze brand stak de bomen in de bijgelegen omgeving ook in de brand. De brandweer heeft de brand geblust.

Foto's