Meisje bijna verdronken in zwembad de Parrel

Groningen – Een meisje(ongeveer 6 jaar) is maandagmiddag tijdens een zwemles van de verdrinkingsdood gered. Het incident gebeurde in zwembad De Parrel in de Groninger stadswijk Selwerd.

Ouders op de tribune bij het zwembassin zagen dat het niet goed ging met het kind en begonnen te roepen, vertelt ooggetuige Arnold Knapper: ‘Twee medewerkers sprongen het water in en wisten het meisje op de kant te krijgen.’ Dat meldt RTV Noord dinsdag.

Commotie

Het voorval zorgde voor commotie, aldus Knapper: ‘Je schrikt er behoorlijk van. Veel mensen waren van slag.’ Dat geldt ook voor zijn zesjarige dochter: ‘Het was haar eerste zwemles.’

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt het voorval aan RTV Noord.

