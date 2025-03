Café Imparator twee weken gesloten na vondst vuurwapen bij bezoeker

Groningen – Café Imparator aan de Bruine Ruiterstraat is op last van burgemeester Mirjam van ’t Veld per direct voor twee weken gesloten. De maatregel volgt op de arrestatie van een bezoeker die in de nacht van zaterdag op zondag een vuurwapen bij zich had.

Volgens de gemeente ontving de politie een melding over een gewapende man in het café. Agenten troffen daadwerkelijk een vuurwapen aan en hielden de verdachte aan voor verboden wapenbezit. Vervolgens werd het café doorzocht, maar er werden geen andere wapens gevonden.

“Het kan niet zo zijn dat iemand met een doorgeladen pistool in een café zit”, licht burgemeester Van ’t Veld toe in een reactie. “Mensen moeten zich te allen tijde veilig voelen. En dat maakt dat ik deze beslissing heb genomen.” De sluiting geldt voorlopig voor twee weken. Daarin wordt nader onderzoek gedaan om te bepalen of de sluiting verlengd wordt en of er meer maatregelen nodig zijn. Het is, zo stelt een woordvoerder namens de burgemeester, niet bekend of er zich eerder incidenten in het café hebben voorgedaan.

