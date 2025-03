Verkeersveiligheid: Provincie stelt ruim 2,1 miljoen euro subsidie beschikbaar

Groningen – De provincie Groningen stelt dit jaar opnieuw subsidie beschikbaar voor verkeersveiligheidsprojecten. Dit biedt gemeenten de mogelijkheid om financiële steun te krijgen voor het realiseren van maatregelen.

Het doel is om het aantal verkeersslachtoffers te verlagen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals fietsers, kinderen en ouderen. De ambitie is om het aantal slachtoffers in 2030 te halveren en in 2050 volledig te elimineren.

Er is in totaal 2.151.400 euro beschikbaar. Deze subsidie helpt gemeenten om sneller verkeersveiligheidsmaatregelen door te voeren.

