WIJ Groningen ontslaat medewerker op staande voet vanwege vermeend seksueel getint digitaal contact met jongeren

Een medewerker van WIJ Groningen is per direct ontslagen. Volgens het Dagblad van het Noorden werd een jongerenwerker ontslagen vanwege seksueel getint digitaal contact met jongeren. Dat meldt OOGTV.nl

Een woordvoerder van WIJ Groningen bevestigt dat er inderdaad een medewerker op staande voet is ontslagen, maar kan (naar eigen zeggen) niet vermelden waarom vanwege de privacy van zowel de betrokken jongeren als de medewerker. Er is contact geweest met de politie, bevestigt de woordvoerder. De organisatie heeft besloten zelf niet naar buiten te treden over de situatie, die de woordvoerder als ‘ingrijpend’ omschrijft.

DvhN weet te melden dat afgelopen donderdag zo’n achthonderd medewerkers van WIJ Groningen zijn bijgepraat over de situatie. De jongerenwerker zou contact hebben gehad met 20 tot 25 jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De medewerker zou al eerder zijn aangesproken op zijn gedrag. WIJ Groningen zou melding hebben gemaakt bij de politie over de kwestie. De dienst zou hebben geconcludeerd dat er geen sprake is geweest van strafbare feiten. Toch zou er sprake zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag en daarmee reden voor ontslag op staande voet.

