Politie zoekt getuigen van woninginbraak in Appingedam

APPINGEDAM – De politie onderzoekt een woninginbraak die in de nacht van vrijdag op zaterdag 15 maart 2025 heeft plaatsgevonden in de Leeuwerikstraat. De inbraak werd gepleegd tussen 02:30 uur en 03:30 uur.

De dader was volledig in het zwart gekleed en is mogelijk eerder in de wijk gezien met twee andere personen op fietsen. Na de inbraak is de verdachte gevlucht in de richting van de Dijkhuizenweg. De toedracht van de inbraak bestond uit openbreken, forceren, inslaan of ingooien.

De politie roept getuigen op om zich te melden. Heeft u iets verdachts gezien of gehoord? Mogelijk verdachte personen of voertuigen waargenomen? Beschikt u over camerabeelden of andere relevante informatie? Neem dan direct contact op met de politie via de “Reageren”-knop. Ook kleine details kunnen van belang zijn voor het onderzoek.

Registratienummer: 2025066694

Foto's