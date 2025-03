Scheemda – Bij recyclingbedrijf PreZero aan de Haven Zuidzijde is vrijdagmiddag brand ontstaan in een baal papier. Medewerkers wisten de brandende baal zelf naar buiten te brengen, waarna de brandweer ter plaatse kwam voor nacontrole.

Een medewerker had rook ingeademd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Er was geen verdere rook- of vuurontwikkeling in het pand. Dat meldt Oldambtnu.nl

