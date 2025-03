Groningen – Twee keer heterdaad! Woensdagmorgen werd een verdachte (42) uit Beilen aangehouden na woninginbraak in de Tweede Hunzestraat.

Woensdagavond werd een verdachte (46) uit Groningen overlopen door de bewoners tijdens inbraak in hun woning in de Akkerstraat en aangehouden! Meldt de politie via X.

Foto's

Deel dit artikel

Social media