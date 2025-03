Ambulances in Noord Nederland werken met de Mechanische Thorax Compressie van Corpuls

Regio – Graag informeren wij u over de implementatie van de Mechanische Thorax Compressie (MTC) van Corpuls bij de ambulancediensten in Noord-Nederland.

Kijlstra Ambulancezorg maakt hier al langer gebruik van, UMCG Ambulancezorg heeft de MTC vanaf 3 maart 2025 in gebruik genomen en Ambulancezorg Groningen volgt later dit jaar.

Uit onderzoek blijkt dat manuele borstcompressie en MTC in algemene zin gelijkwaardig zijn in de kans op overleving na reanimatie. Daarbij worden we ook gesteund door de positieve ervaringen van andere ambulancediensten die hier al langer mee werken. Specifiek voor de prehospitale setting is dit van toegevoegde waarde, omdat:

het tijdens het vervoer voor de ambulanceprofessional veiliger is dan zelf hartmassage te geven, los in het achtercompartiment, terwijl de ambulance rijdt; dit vanwege de verminderde fysieke belasting bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van onze ambulancezorg professionals;



in de praktijk manuele massage soms onbedoeld en ongewenst wordt onderbroken. Met een MTC waarborgen we continuïteit.

Wat verandert er?

De Mechanische Thorax Compressie wordt als hulpmiddel ingezet bij reanimaties;

De ambulanceverpleegkundige is en blijft verantwoordelijk voor dit apparaat en de bediening ervan;

Wil jij meer weten over de werking? Bekijk dan de website van Corpuls: https://corpuls.nl/corpuls-cpr/ .

Ambulancezorg Groningen

Kijlstra Ambulancezorg

UMCG Ambulancezorg

Team HartslagNu

