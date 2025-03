Kort nieuws: Bestuurder spoorloos na ongeval & Auto onder water & brand Marum

Scheemda – Woensdagavond rond 23:37 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een eenzijdig ongeval op de afrit van de A7 bij Scheemda. Politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Ook de brandweer en een traumahelikopter werden gealarmeerd, maar zij werden al snel afgemeld.

Een automobilist raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en belandde met zijn voertuig op de zijkant, deels in de berm en deels in een sloot. Meldt RTV Noord.

Auto onder water in Warffum

Een auto is woensdagavond volledig te water geraakt langs de Onderdendamsterweg in Warffum. Hoe het voertuig in het water terechtkwam, is nog onbekend zegt RTV Noord.

Hulpdiensten werden omstreeks 20:45 uur gealarmeerd en kwamen met spoed ter plaatse. De bestuurder is door het ambulancepersoneel gecontroleerd en naar huis gebracht.

Middelbrand papiermachine Marum

Bij Huhtamaki Paper Recycling BV aan de Noorderringweg in Marum is brand uitgebroken in een papiermachine. De brandweer schaalde op naar middelbrand om extra materieel en manschappen ter plaatse te krijgen. De brand bevond zich op een moeilijk bereikbare plek, waardoor de inzet van de brandweer langer duurde en het noodzakelijk was om de machine langdurig te koelen. Niemand raakte gewond zegt RTV Noord.

