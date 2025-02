Winschoten – Aan het Israelplein in Winschoten is vrijdag om 11:35 uur mogelijk sprake van een gaslek in een Telecomwinkel.

Handhaving was snel ter plaatse voor het afzetten van de omgeving. De brandweer verricht diverse metingen. Het plein werd volledig ontruimd.

Update: De situatie is onder controle en weer veilig.

Foto's