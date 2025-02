Besteklade in brand op kookplaat bij Friesestraatweg

Groningen – Vrijdagochtend heeft er kort brand gewoed in woning aan de Friesestraatweg in Groningen.

De brandweer kwam met een tankautospuit en een hoogwerker ter plekke. Toen ze aankwamen was er sprake van forse rookontwikkeling in de woning. Het was in eerste instantie niet duidelijk waardoor dit werd veroorzaakt.

Na onderzoek bleek een plastic besteklade te branden. Deze stond op een elektrische kookplaat. De brand was snel onder controle. Wel is er rookschade ontstaan. Stichting Salvage kwam ter plekke voor de afhandeling van de schade.

