`Grip 1`bij Snik in Uithuizen, gaslekkage na graafwerkzaamheden, 13 woningen ontruimd (Video)

Uithuizen – Bij graafwerkzaamheden aan de Snik in Uithuizen is vrijdag rond 12:15 uur een fors gaslek ontstaan. De omgeving is groot afgezet.

Diverse brandweerkorpsen zijn ter plaatse, ook kwam de commandowagen(groene) van de VR Groningen. Op meerdere plekken ruikt men gas uitstroom, daarom is er opgeschaald. Meerdere(13) woningen worden ontruimd. De eerste Videobeelden

De Loco Burgemeerster(Wethouder Han Hefting (PvdA) )kwam ter plaatse om te kijken(foto groepje mensen, man met pet op/ hoofdfoto).

Bewoners die tijdelijke hun woning uit moesten worden opgevangen in het gemeentehuis. Om de toevoer van gas te stoppen, sluit Enexis de leiding af. Mogelijk is gas terecht gekomen in het riool. Op dit moment wordt er vooral gas geroken en geen gas gemeten.

Om de omvang van de gaslekkage goed in kaart te kunnen brengen heeft de brandweer een verkenningseenheid ingezet. De eenheden onderzoeken hoe groot het gebied is waar een mogelijk onveilige situatie kan ontstaan. Aan de hand van dit onderzoek wordt bepaald of er meer woningen ontruimd moeten worden. Dat meldt de brandweer via X. Updates VR Groningen hier.

update: Samen met de brandweer kunnen de bewoners terug naar hun woning. Voordat de bewoners terug kunnen, worden er metingen verricht door de brandweer. Als het veilig is, kunnen de bewoners terug.

