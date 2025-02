Komende maand veel afrondende werkzaamheden in de nacht rond ringweg

Groningen – De zuidelijke ringweg is bijna klaar, maar nog niet helemaal. Een aantal delen van het project lijken al af, maar dat is niet altijd zo.

Ze zijn op meerdere plekken nog restpunten aan het afwerken. Daarvoor zijn tot 1 april meerdere nachtafsluitingen nodig.

Waarom in de nacht?

Voor veel werkzaamheden die we doen, moeten we vanwege de veiligheid een weg of een deel van de weg afsluiten. Om overlast in het verkeer te voorkomen, voeren we een aantal werkzaamheden ’s nachts uit. De werkzaamheden veroorzaken over het algemeen geen geluidsoverlast. Als we werkzaamheden inplannen die wel geluidsoverlast veroorzaken, stellen we omwonenden op de hoogte.

Restpunten

Nu de meeste werkzaamheden zijn uitgevoerd, zijn er nog restpunten over. Net als bij het bouwen van een huis. Bij ons project gaat het bijvoorbeeld om verlichting herstellen, borden (ver)plaatsen of juist borden weghalen. Waar het nodig is, verwijderen we graffiti.

Omleidingen

De wegafsluitingen hebben vrijwel alleen gevolgen voor het autoverkeer. De afsluitingen en de bijbehorende omleidingen worden aangegeven met de bekende gele borden. Als je een afsluiting tegenkomt, kan je het beste de gele borden volgen voor de omleiding.

