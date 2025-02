Zuidbroek – Op woensdag 26 februari kreeg de politie omstreeks 21:45 uur een melding van een eenzijdig ongeval aan de Beneluxweg in Zuidbroek. Daar zou een auto tegen hekken zijn aangereden.

De politie is daarop ter plaatse gegaan. Daar bleek dat er niemand gewond is geraakt bij het ongeval en dat er enkel materiële schade was.

Foto's