OM eist 8 maanden cel voor steekincident Stadsstrand

Groningen – Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 40-jarige vrouw ut Groningen 8 maanden cel geëist voor een steekincident op het Stadsstrand. Dat meldt RTV Noord.

De vrouw wordt ervan verdacht op 7 juni vorig jaar een man met een mes te hebben gestoken. De Groningse verklaarde dat ze zich niets kon herinneren, omdat ze verslaafd was aan drugs en alcohol. Ze werd kort na het incident aangehouden aan de Nieuwstad. Er zat nog bloed van haar slachtoffer op haar kleding.

De verdachte zou bovendien het jaar ervoor een hulpverleenster hebben mishandeld, omdat ze geld van haar slachtoffer wilde hebben. Vanwege haar verslavingsproblemen en persoonlijkheidsstoornis wordt de Groningse verminderd toerekeningsvatbaar geacht.

De officier eist een celstraf van 8 maanden; even lang als haar voorarrest. Justitie wil dat ze alsnog twee maanden de cel in gaat omdat ze nog in een proeftijd zat van een ander strafbaar feit.

