Inbraak in restaurant bij camping Wedderbergen, getuigen gezocht

Wedde – Getuigen gezocht, van woensdag op donderdag is er ingebroken in ons restaurant en we zijn dringend op zoek naar tips meldt camping Wedderbergen via Facebook.

Mogelijk was/ woont u in de buurt en hebt u iets verdachts gezien. Alle informatie, hoe klein ook, kan ons helpen in het onderzoek.

Neem contact op met het bedrijf of via de politie Winschoten 0900-8844. Omwille van het onderzoek kunnen er op dit moment geen verdere details gedeeld worden. Delen van dit bericht wordt gewaardeerd! Dank namens ons hele (ontdane) team, Fam Fluttert en medewerkers.

Foto's

