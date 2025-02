Delfzijl: Mannen aangehouden en inmiddels weer in vrijheid gesteld (update)

Delfzijl – Afgelopen maandagochtend reageerde de politie op een melding van mogelijke schoten aan het Skagerrak in Delfzijl. Bij aankomst troffen collega’s knalpatronen aan, die vermoedelijk waren afgevuurd met een wapen. Er bleek geen sprake van een schietincident. Meldt de politie via Instagram.

Na verder onderzoek in de woning van de verdachten werden drie mannen aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. In de woning werden naast de wapens ook diverse soorten drugs aangetroffen. Zowel de wapens als de drugs zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De verdachten zijn inmiddels weer in vrijheid gesteld na het verhoor. Het onderzoek loopt nog.

