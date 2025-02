10 cryptotermen die je moet kennen

Landelijk – De cryptowereld heeft een heel eigen taaltje. Soms lijkt het wel alsof de mensen in mysterieuze code praten. Terwijl jij je afvraagt of ze het nou over financiën hebben of over een staatsgeheim. Geen zorgen! Lees door en je kunt al een stuk beter meepraten over crypto.

We beginnen met een aantal belangrijke termen die je echt moet kennen.

Crypto wallet

Als je crypto bezit, heb je een crypto wallet nodig. Dit is een soort digitale portemonnee waarin je jouw digital coins bewaart. Je hebt ze in twee soorten. Er zijn hot wallets die verbonden zijn met het internet. Dat is handig, maar wel een stuk kwetsbaarder. Het alternatief is een cold wallet. Deze zijn offline, en daardoor minder flexibel maar wel een stuk veiliger. Welke je het beste kunt gebruiken, hangt af van hoeveel digitale munten je erin hebt (dus van de waarde) en hoe actief je handelt.

Bitvavo

Bitvavo is een van de grootste crypto exchanges van Nederland, en zeker de meeste populaire crypto exchange. Het is een populaire keuze onder zowel beginners als ervaren handelaren. Het platform heeft een groot gebruiksgemak met lage transactiekosten. Daardoor is het een toegankelijk alternatief voor grotere internationale beurzen. Wil je weten hoe anderen Bitvavo ervaren? Check dan deze Bitvavo ervaringen.

Satoshi

Een satoshi is de kleinste eenheid van een Bitcoin. Het wordt vaak afgekort als ‘sat’. Er gaan 100 miljoen satoshi in één Bitcoin. De naam is een knipoog naar de legendarische en onbekende bedenker van Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Wie dit is of zijn, dat blijft een mysterie. Dit maakt het allemaal nog net iets spannender.

HODL

De term HODL begon ooit als een typefout (iemand schreef ‘HOLD’ verkeerd). Maar het groeide uit tot een filosofie. HODL betekent dat je je crypto niet verkoopt en blijft vertrouwen op groei. Zelfs als de markt crasht. De hardcore hodlers blijven vasthouden in de hoop op toekomstige rijkdom. Geduld is een schone zaak. Maar soms kan het ook een valkuil zijn. Het is maar net wie je het vraagt…

Gas fees

Elke transactie op de blockchain kost rekenkracht. Deze kosten worden betaald met gas fees. Op drukke momenten kunnen ze bizar hoog oplopen. Vooral op het Ethereum-netwerk. Wie slim is, kiest het juiste moment om transacties te doen. Maar je kunt ook goedkopere alternatieven gebruiken zoals Layer 2.

DeFi

DeFi staat voor Decentralized Finance en is een nieuwe manier van financiële dienstverlening. Helemaal zonder de tussenkomst van banken. Hier kun je via slimme contracten lenen, uitlenen, rentes verdienen en handelen. Het klinkt als een veelbelovende financiële, digitale toekomst. En misschien is het dat ook wel.

Rug Pull

Een Rug Pull is een scam. Hierbij gaan de ontwikkelaars van een cryptoproject er plotseling vandoor met al het geld. Ze trekken letterlijk het tapijt onder de voeten van investeerders vandaan. Dit gebeurt vaak bij nieuwe tokens zonder een goede achtergrond. Denk daarom altijd aan de gouden regel: als iets te mooi klinkt om waar te zijn, is dat het meestal ook.

Bij een Rug Pull kopen oprichters en ontwikkelaars veel van een bepaalde crypto op. Vervolgens stijgt de prijs enorm, en stappen veel consumenten in. De oprichters en ontwikkelaars verkopen vervolgens veel van de crypto, en als gevolg daarvan stort de koers compleet in. De later ingestapte consumenten blijven dan achter met enorme verliezen.

DAO

Een DAO (Decentralized Autonomous Organization) is een organisatie zonder baas. Beslissingen worden genomen door middel van stemmen. De tokenhouders hebben gezamenlijk inspraak. Het klinkt misschien als een utopie maar er zijn al veel DAO’s actief. Ze beheren projecten van investeringsfondsen tot kunstcollectieven.

NFT

NFT staat voor Non Fungible Token. Dit zijn unieke digitale activa op de blockchain. Het kan digitale kunst, game assets of een verzamelaarsobject zijn, maar de toepassingen gaan veel verder. Je kunt zowel concertkaartjes, als eigendomsbewijzen, als NFT kopen. Daarom kan de NFT technologie nog een hoop industrieën volledig op hun kop gaan zetten.

51% Attack

Een 51% attack vindt plaats wanneer een partij meer dan de helft van de rekenkracht op een blockchain controleert. Dit geeft ze de mogelijkheid om transacties te manipuleren en dubbele uitgaven te doen. Zo nemen ze het netwerk in principe helemaal over. Hoe groter en hoe meer gedecentraliseerd een blockchain is, hoe moeilijker zo’n aanval wordt.

Spreek de taal van crypto en begrijp de markt

In de cryptowereld kan kennis letterlijk geld waard zijn. Hoe beter je de termen snapt? Hoe minder snel je in valkuilen trapt. Terwijl de cryptotechnologie zich razendsnel ontwikkelt, zal de taal ook blijven veranderen. Misschien praten we over vijf jaar wel over heel andere termen. Tot die tijd: HODL, DYOR (do your own research) en let goed op gas fees!

