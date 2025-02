Sappemeer – Dinsdagavond is een automobilist gewond geraakt bij een ongeluk op de Siepweg in Sappemeer. De bestuurder verloor in een scherpe bocht de controle over het voertuig en reed rechtdoor.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is in de ambulance behandeld en wordt naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere zorg. De politie heeft het incident geregistreerd, en een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.

Foto's