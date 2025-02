Rookontwikkeling bij Gezondheidscentrum Lewenborg door CV storing

GRONINGEN – Dinsdagavond kwam er een brandmelding binnen van een brand bijeenkomst bij het Gezondheidscentrum aan de Kajuit in de wijk Lewenborg.

Ter plaatse hadden getuigen iets bij het dak gezien. Volgens een 112-fotograaf komt er rook uit het dak. De brandweer heeft opgeschaald naar middel brand.

De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig. waaronder een tankautospuit en een hoogwerker. De weg bij het gezondheidscentrum is tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Update;

Een technische storing in een cv-ketel heeft de hulpdiensten dinsdagavond uit laten rukken naar het Gezondheidscentrum aan de Kajuit in de wijk Lewenborg. Meldt Oogtv.nl.

Rond 21.20 uur kwam er een melding binnen van een brand op het dak van het gebouw. Er werd rookontwikkeling waargenomen, waarop de meldkamer opschaalde naar middelbrand. Twee tankautospuiten en een hoogwerker werden naar de locatie gestuurd. Omdat het onduidelijk was wat er aan de hand was, was de ontruiming van het gebouw al begonnen”, aldus brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema. Het gezondheidscentrum is gevestigd op de begane grond van het gebouw, met daarboven drie woonlagen. “Wij zijn op het dak onderzoek gaan doen, en daaruit bleek dat de rook afkomstig was uit een hokje waar de cv-ketel zich bevindt. Er bleek geen sprake te zijn van brand.”

Volgens Mollema ging het om een technische storing. “Daarop is de ontruiming gestaakt. Waarom de cv-ketel is gaan roken, is onbekend. De eerste melding was dat er rook zichtbaar was, en dat dit daarna steeds meer werd.” Na aankomst waren de brandweerlieden direct begonnen met het uitrollen van de slangen en het in stelling brengen van de hoogwerker. Zij konden echter al snel hun spullen weer inpakken en terugkeren naar de kazerne. Of er ook een expert benaderd wordt om de cv-ketel te inspecteren, kon de zegsman van de brandweer niet vertellen. Zegt Oogtv.

