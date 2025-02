Opnieuw inbraken in schuurtjes onder flats in Vinkhuizen

In de wijk Vinkhuizen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw inbraken plaatsgevonden in schuurtjes. Dit keer was het raak onder de portiekflat aan de Kornalijnlaan. Dat meldt Oogtv.

Een bewoonster laat weten dat er bij de inbraak flink wat schade is ontstaan. “Voor zover we kunnen zien is er bij deze inbraak niets buitgemaakt. Bij een andere schuur is geprobeerd om in te breken. Hier is sprake van schade, maar naar alle waarschijnlijkheid is het niet gelukt om hier binnen te komen. De inbrekers konden waarschijnlijk binnenkomen via de deur die zich aan de achterkant van het portiek bevindt.”

In de afgelopen weken hebben er in schuurtjes onder meerdere flats in de wijk inbraken plaatsgevonden. Bij deze inbraken werden elektrische fietsen, -steps, machines en gereedschappen gestolen. De schade loopt in de duizenden euro’s. De politie roept inwoners op om ramen en luiken van bergingen te sluiten. Ook wordt gevraagd om extra alert te zijn. Als je een verdachte situatie ziet, of je vertrouwt het niet, dan kun je de politie bellen op telefoonnummer 0900 88 44. Bij heterdaad kan alarmnummer 112 gebeld worden.

